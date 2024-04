La POKÉDANCE se déchaîne sur les réseaux sociaux

Dans la catégorie des musiques qui se calent confortablement dans un coin de votre tête et qui ne veulent pas se déloger, la PokéDance va facilement atteindre le top 3 cette année. Dévoilée à l'occasion du Pokémon Day. Si le clip a réunis 9 artistes différents, il faut avouer que la musique signée Yuki Honda et le chant de l'artiste Nanahira ont la particularité d'être particulièrement simples à assimiler pour tourner encore et encore dans nos têtes. La chorégraphie signée Bunkei quant à elle à mis un peu de temps à prendre en Occident, mais tourne en boucle un peu partout sur différents réseaux sociaux. Allez, à défaut d'un remake de Pokémon Noir et Pokémon Blanc, chantons tous en chœur ! Hey! Boogie woogie bang bang, Let's Go! Buddy buddy boom boom !

Animation kantaro @_akikan mitarashi santa @mitarashi_santa USGMEN @USGMEN_GIF Komugiko2000 @komugiko_2000 QuickObake @QuickObake ASCAN @tm1330 kariya @KRY_aia misato. @misato08280 alpha@ @Ankoanankoko

Director : MimicryMeta

: MimicryMeta Choreographer : Bunkei

: Bunkei Vocal : Nanahira

: Nanahira Music : Yuki Honda (Arte Refact)

: Yuki Honda (Arte Refact) Rec&Mix: Tsukasa Kikuchi (Arte Refact)