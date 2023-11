La Poké Poste ouvre ses portes à l'occasion des fêtes de fin d'année

A l'occasion du début des festivités de fin d'année, The Pokémon Company vient de lancer un tout nouveau projet dans différentes villes du monde : la Poké Poste. Pour comprendre le concept, il s'agit de "bureaux de Poste" éphémères qui vous proposeront d’envoyer sans frais à une personne qui compte pour vous un pack cadeau Pikachu ou Évoli du Jeu de Cartes à Collectionner. Chaque pack contient une carte promo « Pokémon ensemble » du Pokémon choisi et un pack festif Écarlate & Violet du Jeu de Cartes à Collectionner. Vous recevrez également un second pack cadeau rien que pour vous ! Ne reste plus qu'à espérer que l'initiative soit un minimum encadrée, pas comme un certain évènement s'étant déroulé dernièrement au musée Van Gogh...

Cette expérience éphémère se tiendra pendant une journée seulement dans plusieurs villes du Royaume-Uni, de France et d’Allemagne entre le 18 novembre et le 19 décembre 2023. L’occasion pour les Dresseurs et Dresseuses novices de partager la magie de Pokémon avec leurs proches pour célébrer les fêtes de fin d’année. Un bureau éphémère de la Poké Poste sera ouvert dans les villes suivantes entre 10 h et 19 h (heure locale) : Samedi 18 novembre : Castle Street, Édimbourg

Mercredi 22 novembre : The Hayes, Cardiff

Samedi 25 novembre : Place de La Défense, Paris

Samedi 2 décembre : Westfield La Part-Dieu, Lyon

Mercredi 6 décembre : Pasing Arcaden Mall, Munich

Samedi 9 décembre : Mercedes Platz, Berlin

Samedi 16 décembre : Ruhr Park, Bochum

Mardi 19 décembre : Queen’s Walk, Londres