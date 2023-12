La patron de Microsoft Phil Spencer n'a aucun plan en cours pour amener le Game Pass sur Nintendo Switch

Alors même que les rumeurs vont bon train depuis déjà plusieurs années quant à l'arrivée du Game Pass, le service de streaming de jeux contre un abonnement (le Netflix du jeu vidéo) de Microsoft, Phil Spencer, le grand manitou de la division gaming de Microsoft vient de faire taire les rumeurs. Dans un entretien avec Windows Central, celui-ci a déclaré qu'il n'y avait aucun plan actuellement pour amener le service Game Pass sur consoles de chez Nintendo. Voici l'intégralité de ses propos lorsqu'il répond concernant l'hypothétique arrivée du Game Pass sur d'autres plateformes que les consoles Xbox :

Je commencerai par dire que nous n'avons pas l'intention d'amener le Game Pass à PlayStation ou à Nintendo. Ce n'est pas dans nos projets. Mais je pense que vous avez mis le doigt sur ce que cela signifie de posséder une Xbox. Ce sur quoi je veux me concentrer, c'est sur la manière dont nous continuons à innover pour les personnes qui se sont engagées à posséder notre plate-forme matérielle. Et comment continuer à faire en sorte qu'ils se sentent bien dans leur investissement dans ce que nous avons construit.

Je vais évidemment avoir mon propre point de vue sur notre matériel. Mais je pense que nos équipes matérielles ont fait un excellent travail avec la Xbox Series X et la Xbox Series S de cette génération, en apportant valeur et performance à la ligne matérielle. Quand je pense aux investissements dans des choses comme le Game Pass, le Xbox Cloud Gaming, le cross play, le cross save, et ID@Xbox, toutes ces choses - je veux que nous continuions à innover, pour que les utilisateurs de notre console aient le sentiment que nous investissons dans la console à la hauteur de l'engagement qu'ils ont pris envers nous.

Game Pass est l'une des choses que nous avons construites au cours des cinq dernières années et que nous continuons à développer, sur PC, sur le cloud. C'est un élément important de l'identité de la console Xbox. Et je pense qu'il en sera toujours ainsi. Et nous continuerons à chercher des moyens d'innover à travers notre portefeuille de jeux et notre plateforme.