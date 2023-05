La Nintendo Switch se met discrètement à jour et passe en version 16.0.3 - Tous les détails

Une mise à jour discrète pour la Nintendo Switch vient d'être déployée par Nintendo. Cette mise à jour 16.0.3 va se faire toute seule sur vos consoles sans nécessité de redémarrage de celle-ci pour une contrainte minimale. C'est ce qu'on appelle une "mise à jour rebootless" et celle-ci vient corriger quelques petits détails sur la Nintendo Switch.

Nous devons le contenu de cette mise à jour à l'utilisateur OatmealDome sur Twitter qui s'est empressé de data-miner cette mise à jour. Si aujourd'hui rien de significatif n'a été mis à jour, il est possible qu'une future mise à jour de la console vienne ajouter plus de fonctionnalités. Restez donc à l'écoute des prochaines mises à jour.

[Nintendo Switch Firmware Update]



A rebootless update for 16.0.3 was released.



The bad words lists were changed. It appears Nintendo removed several words, though some were also added for Japanese.



Notably, “adhd” was removed from the Japanese bad words list. https://t.co/ZY0u0kcz8J