La Nintendo Switch s'invite sur la scène de la 62ème cérémonie des Grammy Awards

C'est un petit clin d’œil que l'on voulait partager avec vous et qui montre d'une certaine manière le succès de la Nintendo Switch que l'on peut désormais retrouver un peu partout : dans le,métro, dans une salle d'attente quelconque ou même sur la scène des Grammy Awards ! En effet, ce dimanche s'est déroulée la 62ème cérémonie des Grammy Awards au Staples Center de Los Angeles. Une cérémonie qui récompense les meilleures artistes et techniciens de la musique et qui comme chaque année est diffusée dans le monde entier. Logiquement, ce n'est pas tout à fait l'endroit ou l'on s'attend voir une Nintendo Switch (excepté, bien sûr, dans les spots de pub...) Pourtant, lors de la remise du Grammy du meilleur album rap de l'année, l'heureux gagnant, Tyler The Creator est monté sur scène accompagné de son acolyte Jasper Dolphin (un nom sans doute prédestiné...) qui a eu bien du mal a caché sa joie et sa... Nintendo Switch ! Apparemment, l'artiste a été surpris par l'annonce du gagnant... Ce qu'il a depuis confirmé en précisant sur Twitter qu'il était en train de jouer à... Pokémon !

Retrouvez quelques clichés de ce moment amusant ci-dessous.