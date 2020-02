La Nintendo Switch investit les aéroports américains

Nintendo of America vient d'annoncer une nouvelle opération marketing dans les aéroports américains. A partir du 13 février, des salons permettant de jouer à différentes démos Nintendo Switch sur le modèle standard ou sur le modèle Lite seront accessibles dans certains aéroports des Etats-Unis notamment ceux de Washington, de Dallas ou encore de Chicago. Cette campagne durera jusqu'à la fin du mois de mars. . Les jeux disponibles dans ces salons sont notamment The Legend of Zelda : Breath of the Wild , Mario Kart 8 Deluxe , Super Mario Odyssey , Super Party Mario ou encore Tetris 99. Permettant de s'amuser et de découvrir la console de Nintendo, ces salons seront aussi l'occasion d'acheter des consoles et de recevoir des goodies ou encore des coupons de réduction à utiliser chez Target.

Pour le moment, une telle campagne n'est pas annoncée en Europe. Retrouvez le communiqué de presse officiel ci-dessous

REDMOND, Washington. - (BUSINESS WIRE) - Les voyageurs occupés qui entreprennent des voyages cette année auront l'occasion de rencontrer des surprises amusantes qui les attendent à l'aéroport. À partir du 13 février, dans certains grands aéroports des États-Unis, Nintendo offrira des salons Nintendo Switch "On The Go" avec des produits Nintendo et des opportunités de se familiariser avec les systèmes Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite.

Avec des sièges confortables, des ports de charge et des démos de jeux Nintendo Switch jouables en mode portable et en mode TV, ces salons démontrent la commodité et la joie que la famille de systèmes Nintendo Switch peut ajouter aux aventures de chacun. Certains des jeux qui seront présentés dans les zones de démonstration comprennent des titres populaires tels que The Legend of Zelda ™ : Breath of the Wild , Mario Kart ™ 8 Deluxe , Super Mario Odyssey ™ , Super Party Mario ™ et Tetris ® 99 , entre autres .

«Avec une vaste bibliothèque de divertissements passionnants à lancer, nous espérons que les voyageurs découvriront que la Nintendo Switch et la Nintendo Switch Lite sont d'excellents compagnons pour leurs voyages», a déclaré Nick Chavez, vice-président directeur des ventes et du marketing de Nintendo of America. "Passer du temps avec les jeux Nintendo dans nos salons On The Go donnera aux gens la possibilité de commencer ou de terminer leur voyage avec le sourire."

En plus de passer du temps à profiter des derniers jeux Nintendo, tout en visitant l'expérience Nintendo Switch On The Go, les voyageurs peuvent commander des systèmes Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite et recevoir un étui de transport gratuit avec leur commande. Les voyageurs peuvent également commander certains jeux Nintendo Switch et de la marchandise Nintendo. * Juste pour s'arrêter, les visiteurs recevront également un emballage de poignée de bagage de marque Nintendo Switch gratuit et un coupon de 10 $ de Target à utiliser sur tout achat Nintendo de 75 $ ou plus (disponible avec les fournitures enfin, des conditions s'appliquent).

Les salons pop-up et les expériences de passerelle Nintendo Switch devraient actuellement apparaître dans les aéroports suivants, situés au-delà du contrôle des passagers:

Aéroport Location Date Dulles International Airport Washington DC Hall B près de l'entrée / sortie ouest, à côté de la porte B62 17 février - 29 mars Aéroport international de Seattle - Tacoma Seattle, WA Hall C, à côté de la porte C10 17 février - 29 mars O’Hare International Airport Chicago, IL Terminal 1, hall B, entre les portes B12 et B14 17 février - 29 mars Aéroport de Dallas Love Field Dallas, TX Terminal Ouest, près des portes 14 et 16 13 février - 26 mars

Les passagers avec des vols réservés dans ces aéroports sont encouragés à passer après avoir passé la sécurité de la TSA pour passer du temps à profiter des jeux Nintendo Switch en attendant leurs vols. Ils sont également encouragés à saluer bonjour s'ils aperçoivent Lakitu au-dessus des nuages!