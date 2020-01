La Nendoroid de Waddle Dee disponible en pcécommande

Avis aux amateurs de figurines et de la licence Kirby, Nendoroid vient enfin d'ouvrir les précommandes pour sa dernière création à l'effigie de Waddle Dee. Ennemi emblématique de la série, la petite boule sera livrée avec 4 visages différents, ainsi que quelques équipements, à savoir un bandana, une pomme et une lance.

Si vous souhaitez faire l'acquisition de cette figurine, Play-Asia propose la figurine au prix de 44,25 (fdp non inclus), avec une sortie estimée au 12 mars 2020 .

Arrivant de la populaire série de jeux "Kirby", voici le Nendoroid très attendu de Waddle Dee ! Le Nendoroid utilise un certain nombre d'aimants à poser, ce qui rend ses mouvements doux, naturels et faciles à utiliser !

Il est livré avec quatre plaques faciales différentes, dont une expression standard, une expression plus sérieuse, une expression endormie et une expression mignonne et déprimée.

Une lance, un bandana et une pomme sont inclus en option, ce qui vous permet de recréer Spear Waddle Dee et de le faire poser avec une pomme ! Nendoroid Kirby et Nendoroid Ice Kirby sont réédités en même temps que Waddle Dee, alors assurez-vous de les avoir tous et amusez-vous à recréer Dream Land dans votre propre collection !

Ce produit ne s'équilibre pas tout seul. Veuillez utiliser le support inclus.

Veuillez noter que les images présentées peuvent différer du produit final.

La peinture est partiellement réalisée à la main et le produit final peut donc varier.