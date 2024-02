La Musique dans Final Fantasy - Jérémie Kermarrec analyse la musique de toute la saga chez Third Éditions

Après avoir signé La légende Final Fantasy XV et La légende Final Fantasy XIII chez Third Éditions, Jérémie Kermarrec revient aujourd'hui avec un sublime ouvrage, La Musique dans Final Fantasy. Composante extrêmement importante au sein de l'intégralité de la saga, la musique est au centre de cette analyse de 280 pages. À l'instar du livre La Musique dans Zelda, il est ici question de nous donner les clés de décryptages de l'aspect musical de la franchise en analysant ses origines, ses évolutions mais surtout les compositeurs qui l'ont composé. La Musique dans Final Fantasy est disponible sur le site de Third Édition en édition First Print (l'ouvrage avec une couverture exclusive, l'ebook du livre et une lithographie) au prix de 34,90 euros et en édition simple au prix de 29,90 euros. La couverture de l'édition First Print est réalisée par l'artiste Bani-chan et celle de l'édition classique par l'illustratrice Marion Millier.

Régulièrement jouée dans des concerts symphoniques partout dans le monde, la musique de la saga Final Fantasy fait partie des plus célèbres et célébrées du jeu vidéo. Pourquoi génère-t-elle autant de passion ? Comment a-t­elle été conçue ? De quelle manière a-t-elle évolué au fil des épisodes ainsi que des changements de direction et de compositeurs ? Avec l'appui d'une imposante documentation et des nombreux entretiens qu'il a pu réaliser au cours de sa carrière, l'auteur Jérémie Kermarrec s'attarde autant sur Nobuo Uematsu et son amour du rock progressif que sur ses héritiers (Masashi Hamauzu, Masayoshi Soken, Hitoshi Sakimoto, Yôko Shimomura, etc.), qui ont eu la lourde tâche de lui succéder tout en imposant leur propre sensibilité musicale. Une démarche que Nobuo Uematsu lui-même a toujours encouragée. Avec La Musique dans Final Fantasy. De Nobuo Uematsu à ses héritiers, plongez dans les coulisses passionnantes d'une épopée musicale vidéoludique hors du commun, qui s'étale sur plus de trente-cinq ans !

Source : Thirdeditions