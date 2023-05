La-Mulana 2 - Le DLC gratuit The Tower of Oannes est disponible sur Nintendo Switch

Si vous avez déjà eu l'occasion de terminer La-Mulana 2 sur Nintendo Switch, que diriez-vous de prolonger l'expérience gratuitement ? C'est en tout cas ce que vous propose Nigoro avec le DLC du jeu The Tower of Oannes enfin disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Juste quand vous aviez oublié La-Mulana... Voici le dernier DLC : La-Mulana 2 -La Tour d'Oannes-. Les tribus censées avoir disparu ont été découvertes dans les ruines d'Eg-Lana, le décor de La-Mulana 2. Cependant, les 4èmes enfants seuls sont introuvables. En raison de leur faible intelligence, ils n'ont pas été autorisés à pénétrer dans les ruines d'Eg-Lana !

Aujourd'hui, les ambitions des 4e enfants sont sur le point d'être révélées au grand jour ! Seront-ils capables de libérer le "pouvoir ultime scellé" ? La nouvelle carte - La Tour d'Oannes - est d'une difficulté comparable à celle du Temple de l'Enfer de l'épisode précédent ! C'est notre cadeau à tous les inconditionnels de La-Mulana qui trouvaient que nous n'en faisions pas assez pour les fans et qui n'en avaient jamais assez. Attachez vos ceintures, car ça va être dur !