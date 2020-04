On vous parlait hier d'une possible annulation de la Gamescom 2020 suite aux mesures prises par le gouvernement allemand. Et bien c'est désormais officiel, la Gamescom 2020 est officiellement annulée. L'événement qui devait qui devait se tenir du 25 août 2020 au 29 août 2020 est donc annulé, et non reporté. L'annonce, qui a était faite sur Twitter, a été accompagnée d'un communiqué de la part des organisateurs :

C'est officiel: malheureusement, la Gamescom n'aura pas lieu à Cologne cette année. Comme beaucoup d'entre vous, nous sommes déçus car, en tant qu'organisateurs de la Gamescom, nous travaillons sur une incroyable édition 2020 depuis des mois, tout comme l'intégralité des exposants. Cependant, il est évident pour nous que, face à la pandémie de COVID-19, nous devons rester unis. Cela signifie que nous devons tous être respectueux les uns des autres et réduire le risque d'infection. Nous travaillons cependant déjà à plein régime sur une Gamescom numérique. C'est, après tout, le plus grand événement mondial pour les jeux, et cela doit continuer cette année. Vous pouvez déjà imaginer comment nous célébrerons les meilleurs jeux et annonces avec vous et des millions de joueurs dans le monde à la fin du mois d'août , même si ce ne sera que numérique et pas sur place cette fois. Car une chose est sûre: cette année aussi, la Gamescom est et restera "The Heart of Gaming"! Nous en révélerons plus à ce sujet dans les prochaines semaines. D'ici là, restez en bonne santé et n'oubliez pas de #StayHomePlayTogether!

Les organisateurs ont également indiqués que l'intégralité des billes déjà achetés seraient intégralement remboursés.