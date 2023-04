La CMA pense que la Nintendo Switch n'est "pas capable" de faire tourner les jeux Call of Duty

C'est le feuilleton de l'été, de l'année, de la décennie, le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft a déjà fait couler beaucoup d'encre et devrait sans aucun doute continuer de provoquer moult réactions et de souffler sur les braises d'une guerre des consoles jamais terminée. La CMA (Competition and Markets Authority ou la Autorité de la concurrence et des marchés), un organisme basé au Royaume-Uni chargé de valider ou non ce rachat vient d'annoncer ses réticences sur ce deal à plus de 68,7 milliards de dollars. À l'occasion de la sortie de son rapport entérinant son refus de voir ce rachat se faire sous les termes actuellement connu, la CMA en a profité pour commenter le marché conclu entre Microsoft et Nintendo qui consistait à porter la franchise Call of Duty sur les consoles Nintendo durant les 10 prochaines années. La CMA jugeant alors la Nintendo Switch tout bonnement "incapable" de faire tourner de tels jeux. Voici ses déclarations complètes à ce sujet :

Call of Duty est actuellement disponible sur deux consoles de jeu : Xbox et PlayStation. Nous avons constaté que ces consoles sont en concurrence étroite en termes de contenu, de public cible et de technologie. Nous avons constaté que les consoles de Nintendo sont moins en concurrence avec la Xbox ou la PlayStation, car elles offrent généralement des consoles aux spécifications techniques différentes et leurs titres les plus populaires ont tendance à être plus adaptés à la famille et aux enfants.

Nintendo ne propose pas actuellement Call of Duty, et nous n'avons vu aucun élément suggérant que ses consoles seraient techniquement capables de faire tourner une version de Call of Duty similaire à celles de la Xbox et de la PlayStation en termes de qualité de jeu et de contenu.