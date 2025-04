La Chance du Locataire - Deckbuilding roguelike et machine à sous se feront mettre en boîte sur Nintendo Switch

Disponible depuis le 6 février dernier sur l'eShop de la Nintendo Switch, La Chance du Locataire (ou Luck be a Landlord) aura bientôt le droit à un nouveau mode de distribution grâce au partenariat entre Fangamer, le développeur indépendant TrampolineTales et Maximum Entertainment France. Les joueurs pourront ainsi découvrir ce jeu atypique mélangeant deckbuilding roguelike et machine à sous en version physique à partir du 5 septembre 2025 .

À propos de Luck Be A Landlord : Votre proprio tambourine à la porte. Vous en êtes à votre toute dernière pièce. Vous l’insérez dans la machine à sous, et… JACKPOT ! Ce soir, la chance est du côté du locataire ! Récupérez des symboles, construisez des synergies et vainquez le capitalisme dans ce deckbuilder roguelike culte - maintenant disponible sur consoles, à la demande populaire. La Chance du Locataire combine l’imprévisible frisson des machines à sous avec la profondeur stratégique et la rejouabilité des deckbuilders classiques. Choisissez des symboles à ajouter à votre machine et observez leurs interactions vous rapporter des pièces à chaque tour - remplirez-vous votre deck de chats, de gemmes, de fruits… ? Votre loyer augmente à chaque tour, mais n’ayez crainte - le capitalisme est impuissant face à votre ingéniosité. Choisissez parmi une liste variée d’objets pour personnaliser votre deck encore plus en profondeur, et regardez votre pile de pièces grandir. Combien de temps pourrez-vous résister à l’avidité de votre proprio ?