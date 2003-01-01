La 3e du Royaume du TCG se tiendra les 4 & 5 avril à Paris

Monde ô combien fascinant, mais malheureusement gangréné par les adeptes du scalping, les jeux de carte à collectionner, aussi appelés TCG restent pour beaucoup une passion qui a souvent commencé dans les cours de récré. Si vous êtes encore un adepte, la plus grande convention de jeux de cartes à collectionner d’Europe, le Royaume du TCG, aura lieu les 4 et 5 avril au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte. Cet événement rassemblera les joueurs compétitifs et les collectionneurs passionnés dans un lieu de rencontres, d’échanges et de découvertes. Pendant 2 jours, les visiteurs plongeront dans l’univers des TCG et profiteront d’un programme riche et varié avec plus de 100 exposants. Chris Maple, le créateur du logo Pokémon, sera aussi de la partie et assistera pour la première fois à un événement TCG en Europe.

Le rendez-vous incontournable des collectionneurs

Placé sous le signe de la passion, de la découverte et du partage, cet événement exceptionnel réunira joueurs compétitifs, experts et amateurs qui découvriront des produits rares, des exclusivités et des œuvres originales. Plus qu’une convention pour joueurs et connaisseurs, le Royaume du TCG est une vitrine professionnelle où se retrouvent les acteurs majeurs du secteur : boutiques spécialisées, sociétés de gradation, éditeurs, illustrateurset plateformes de vente. L’une des expériences les plus appréciées est la gradation de cartes, processus d’évaluation officielle de l’état d’une carte à collectionner, afin de certifier sa qualité et son authenticité qui peuvent fortement influencer sa valeur.

Les Tournois

Les tournois TCG occuperont une place centrale, avec des compétitions sur des licences phares comme Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Disney Lorcana, One Piece, Star Wars, mais aussi des licences émergentes comme Riftbound ou Rise. Les gamers pourront aussi participer à des compétitions de jeux vidéo. Des bornes d’arcade et des espaces de réalité virtuelle viendront enrichir l’expérience immersive proposée.

Un lieu de culture et de divertissement avec des invités prestigieux

Les visiteurs profiteront également de concerts, de conférences, d’expositions et de box breaks en direct qui permettent aux collectionneurs de partager l’ouverture de boosters dans une ambiance survoltée. Des personnalités et des illustrateurs feront des séances de dédicaces et de photos, parmi lesquelles Chris Maple, le créateur du logo Pokémon, qui viendra pour la première fois assister à un événement TCG en Europe.

Lieu : Hall 3 de Paris Nord Villepinte

Plus d’informations sur : https://www.royaumedutcg.com/

Réservations : https://www.royaumedutcg.com/billetterie

Tarif : 24,90 € pour une entrée classique 1 jour