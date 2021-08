L.O.L. Surprise! Movie Night annoncé sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs de jouets de la marque L.O.L. Surprise!, un nouveau jeu est actuellement en cours de développement est attendu exclusivement sur Nintendo Switch pour fin octobre 2021. Dévoilé par Nighthawk Interactive et MGA Entertainment, L.O.L. Surprise! Movie Night sera distribué au format physique en France par Just For Games.

À propos de L.O.L. Surprise ! ™ Movie Night : L.O.L. Surprise ! ™ Movie Night permet aux joueurs de découvrir le style de vie hollywoodien du jeu à travers : Lumières ! Caméra ! Action ! - Les studios de L.O.L. Ville sont animés par les activités que l'on trouve sur les différents lieux de tournage. Les joueurs peuvent mémoriser des scripts pour leur prochain épisode, manger du pop-corn au cinéma, fuir les fantômes dans un manoir effrayant, s'aventurer dans une excursion dans le désert ou mettre en place la production sur un plateau de tournage.

Vivez le style de vie somptueux - Après une longue journée sur le plateau, il est temps de s'asseoir et de se détendre à la maison où les joueurs peuvent décorer leur appartement ou s'essayer aux dernière tendance de la mode et des accessoires en utilisant des Glitter Tokens.

Mais d'abord, laissez-moi prendre un selfie - Les stars du cinéma ont besoin de se mettre en valeur devant la caméra. Les joueurs peuvent prendre un selfie en portant leur O.O.T.D. (Outfit of the Day) préféré et personnaliser leurs photos avec des autocollants colorés et des filtres fabuleux.

Des surprises à profusion - Les joueurs parcourront le jeu pour acquérir une balle surprise L.O.L. contenant une pléthore de cadeaux, notamment des papiers peints, des tapis, des meubles et bien plus encore.