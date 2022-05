L.O.L. Surprise! B.B.s VOYAGE AUTOUR DU MONDE - Les poupées fashions reviennent cet automne sur Nintendo Switch

Les poupées L.O.L. reviennent sur Nintendo Switch cet automne avec une nouvel opus dénommé L.O.L. Surprise! B.B.s VOYAGE AUTOUR DU MONDE. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents, le titre aura également le droit à son édition physique incluant plusieurs bonus comme un porte-clé, bandeau ou encore bracelet enrouleur en fonction de l'enseigne dans laquelle vous effectuerez votre achat. En attendant de nouvelles informations sur le titre, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

À propos de L.O.L. Surprise! B.B.s VOYAGE AUTOUR DU MONDE :

Les amateurs du monde entier attendent impatiemment de déballer leur propre poupée L.O.L. Surprise ! Et tu vas réaliser leur rêve ! Choisis ton personnage et collectionne de magnifiques poupées L.O.L. Surprise! avec des paillettes, des cœurs, des diamants et plus encore.

Avec 30 niveaux répartis dans cinq villes, tu pourras mettre la main sur ta propre collection de personnages, de poupées à collectionner et d’autocollants L.O.L. Surprise! Montre-les dans les défilés de mode et les concerts de musique, et fais équipe avec quatre amis en mode coopératif sur le même écran. Ce jeu d’arcade délirant te réserve bien des surprises !

Caractéristiques principales :