L'Histoire de la Nintendo 64 - Third Édition annonce un livre dédié à la console

Après nous avoir régalé ce noël avec un livre sur la Nintendo Game Boy au travers de 350 de ses jeux et leurs jaquettes, Third Édition récidive en annonçant le prochain tome de sa saga consacrée aux histoires des consoles de jeu vidéo. Après un excellent L'Histoire de la Wii : Révolution de palais à Kyoto par Thomas Pillon, l'éditeurs français spécialisé dans les livres sur le jeu vidéo (mais pas que !) vient d'annoncer L'Histoire de la Nintendo 64 par Patrick Helio.

Vous pourrez retrouver dans cet ouvrage l'intégralité de l'histoire de la console, de son développement sous le nom de Project Reality aux sorties de ses classiques tels Super Mario 64 ou The Legend of Zelda : Ocarina of Time en passant par sa fabrication et sa mise en vente. Patrick Helio, déjà auteur chez Third Édition du second tôme de Resident Evil. Des Zombies et des Hommes qui revient sur Resident Evil : Revelations 2, Resident Evil 7, Resident Evil Village et des remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 3, signe ici un ouvrage de 216 pages qui fait figure d'incontournable pour les amateurs de la console.

Comme d'habitude, L'Histoire de la Nintendo 64 vous sera proposé dès aujourd'hui, date de sa sortie, en deux éditions. La première dite First Print exclusivement sur le site de Third Édition (cliquez ici pour la retrouver) au prix de 29,99 euros et la seconde dite classique au prix de 24,99 euros chez vos revendeurs habituels. L'édition First Print comprend une couverture inédite signée Pierre Roussel ainsi qu'un ex-libris de celle-ci et l'accès à une version numérique du livre. Retrouvez en fin d'article les visuels des deux couvertures pour choisir celle de votre préférence (la couverture classique représente la console et la First Print son iconique manette).

Avec près de 33 millions d'exemplaires écoulés à travers le monde, la Nintendo 64 est souvent pointée comme l'un des échecs de Nintendo côté consoles de jeu. En collaborant avec les plus grandes sociétés d'image de synthèse d'Hollywood tout en s'arc-boutant dans le même temps sur le maintien du support cartouche au détriment du CD-Rom, les instances dirigeantes de la société ont produit une machine qui semble irrémédiablement bloquée entre deux époques, à l'aune d'un contexte concurrentiel en profonde transformation et d'un secteur même du jeu vidéo évoluant comme jamais auparavant. Project Reality, Ultra 64 ou Nintendo 64, peu importe son patronyme, la machine aura abrité des jeux parmi les plus mythiques du paysage vidéoludique, comme Super Mario 64 ou The Legend of Zelda: Ocarina of Time, et gagne énormément à être réévaluée plusieurs décennies après sa sortie. Imparfaite, toujours singulière et à contre-courant, mais aussi foncièrement attachante, la N64 n'a pas fini de fasciner ses joueurs.

