L'histoire de la Dreamcast - Oscar Lemaire va vous conter la tragédie derrière la dernière console de SEGA chez Third Éditions

Ancien journaliste de chez Gamekult, Oscar Lemaire a lancé son propre site internet Ludostrie sur lequel il publie des bilans financiers, moult articles d'analyses et des feuilletons passionnants sur l'industrie vidéoludique. Dernièrement, il vient de se lancer un défi de taille puisqu'il vient de signer son tout premier livre chez Third Éditions. Attendu pour le 10 janvier prochain , L'histoire de la Dreamcast. La dernière console de SEGA va vous conter la tragédie derrière l'échec industrielle qui fit passer SEGA de constructeur à simple éditeur.

Vendu au prix de 24,90 euros dans son édition "classique" et 29,90 dans son édition "first print", qui rappelons-le propose une couverture alternative, un ex libris de celle-ci et une version ebook de l'ouvrage, L'histoire de la Dreamcast devrait proposer une lecture amère mais aussi nostalgique que bien documentée pour les fans de la marque du hérisson bleu. Pour commander l'ouvrage, c'est par ici !

C'est aussi les soldes chez Third Éditions, l'occasion de pouvoir compléter vos collections avec notamment les livres Les Légendes Xenogears & Saga de Charles « Kadmony » De Clercq au prix de 14,95 euros, ou bien celui de Loup Lassinat-Foubert et d'Alexis Bross Générations Mario à 12,45 euros, ou encore L'Art du Pixel : SNES de Christine Bauer et Robert Banner à 17,45 euros. Il faut aussi souligner, pour les amateurs de gros livres et de J-RPG que La Saga Shin Megami Tensei écrit par Ludovic Castro est lui aussi soldé au prix de 14,95 euros. Il est enfin de mon devoir de vous informer que l'incroyable L'Histoire de la Wii écrit par Thomas Pillon est lui aussi soldé au prix de 12, 45 euros, c'est un de mes coups de cœur au sein du catalogue de l'éditeur.

Si, dans l'imaginaire collectif, SEGA est avant tout associé à Sonic, on oublie un peu vite que pour des générations de joueurs, la marque a proposé nombre de consoles devenues cultes : la Master System, puis la Mega Drive et la Saturn, pour finir sa carrière de constructeur avec celle qui nous intéresse, la Dreamcast. Ah, la fameuse Dreamcast ! Une machine mythique, en avance sur son temps, aimée des joueurs et adulée par les fans, qui pourtant s'est vendue à moins de 10 millions d'exemplaires dans le monde ... Le chant du cygne de SEGA, qui enterrera avec elle sa carrière de constructeur. Alors, comment en une seule génération de console, SEGA a-t-il pu connaître cet effondrement total, ce déclin qui le verra passer de ponte de l'industrie des consoles de jeux vidéo, grand rival de Nintendo, à simple éditeur? C'est ce que vous allez découvrir dans cet ouvrage, qui raconte avec force détails l'histoire passionnante et tragique de cette épopée, évoquant les personnalités et le contexte socio-économique qui ont fait la Dreamcast.

???? ANNONCE 1



???? L'Histoire de la Dreamcast. La dernière console de SEGA



???? Un livre d'@oscarlemaire



????️ Couverture de Pierre Roussel



????️ Disponible le 10 janvier 2024 sur notre site et en librairie pic.twitter.com/m6mzdPSsmK — Third Éditions (@ThirdEditions) December 20, 2023

Il a signé toutes les couvertures de nos ouvrages sur l'histoire d'une console.



Il est de retour pour l'édition classique et First Print du nouveau livre d'@oscarlemaire sur la Dreamcast, cet illustrateur de génie, c'est @_itspear !



La FP du livre sera dispo demain à 10h. pic.twitter.com/z74SBej3nd — Third Éditions (@ThirdEditions) January 9, 2024

Source : Thirdeditions