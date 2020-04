L'eShop de la Nintendo Switch reçoit une petite mise à jour

C'est une petite mise à jour visuelle que s'offre l'eShop de la Nintendo Switch aujourd'hui. Rien de très révolutionnaire mais désormais chaque vignette présentant les jeux est dynamique et donc alterne plusieurs images à la manière d'un carrousel / slider. Un micro changement sympathique mais qui, on l'espère, en annonce d'autres. Il y a désormais tellement de sorties de jeux par semaine sur l'eShop qu'il devient difficile de tous les lister et, surtout, de s'y retrouver. Il faudrait vraiment que Nintendo repense sa boutique car certains jeux disparaissent dans la masse à peine sortis et c'est vraiment dommage.

Dans le même ordre d'idée, il serait bien aussi que Nintendo repense le menu de sa console en ajoutant notamment des options de personnalisation, des dossiers, etc. En attendant, découvrez à quoi ressemble l'eShop aujourd'hui avec notre vidéo ci-dessous.