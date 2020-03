L'épidémie de coronavirus booste les ventes de PS4 et de Nintendo Switch en Corée

Depuis le début de l'année, le monde connait une épidémie de coronavirus qui ne cesse de prendre de l'ampleur. En Corée du Sud qui est le deuxième pays le plus touché par l'épidémie (avec près de de 6593 personnes contaminées et 42 morts au moment ou cet article est écrit) la vie tourne au ralenti : les écoles sont fermées et les personnes restent confinées chez eux... Résultat, comme il faut bien s'occuper et occuper les enfants, les ventes de jouets (dont des toboggans d'intérieurs !) mais aussi de consoles et notamment de Nintendo Switch ont explosé dans tous le pays. Certaines enseignes ont ainsi vu leurs ventes de jeux grimper de près de 336% comparées à la même période l'année d'avant !

Le succès est tel que les pénuries de Nintendo Switch (et de PS4) sont à attendre en Corée du Sud.

Source : Nate