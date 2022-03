L'EA Play Live 2022 est annulé

L'événement rendez-vous d'Electronic Arts de l'été depuis 2016 (en marge de l'E3) vient de tout simplement annuler son édition 2022. Il n'y aura donc pas d'EA Play Live 2022 pour la simple et bonne raison qu'Electronic Arts estime ne pouvoir montrer tous ses projets lors d'une seule et même conférence, c'est en tout cas la raison officielle qu'EA avance pour justifier cette absence.

Rappelons que cet événement n'était pour l'instant ni daté ni même officiellement annoncé tout en étant cependant plus ou moins prévu dans l'esprit des joueurs tant celui-ci était régulier. Quelques titres Nintendo Switch y étaient dévoilés chaque année et cette annulation entérine encore plus "la mort de l'E3" tant l'EA Play Live et ce salon allaient main dans la main. Voici le communiqué officiel d'Electronic Arts envoyé au média Américain IGN :

Nous adorons EA Play Live car c'est notre façon de communiquer avec nos joueurs et de partager les nouveautés avec vous tous. Cependant, cette année, les choses ne s'alignent pas pour tout vous montrer en une seule date. Nous avons des choses passionnantes qui se passent dans nos studios de classe mondiale et cette année, nous en révélerons beaucoup plus sur ces projets lorsque le moment sera venu pour chacun d'eux. Nous avons hâte de passer du temps avec vous tout au long de l'année!

Rendez-vous au cours de cette année pour découvrir les nombreux projets sur lesquels EA et ses équipes planchent actuellement.

Source : Ign