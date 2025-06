L'accessoiriste français KONIX dévoile sa nouvelle gamme Nintendo Switch 2

Un peu de chauvinisme ne fait jamais de mal. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Konix, une marque française spécialisée dans les accessoires gaming et high-tech, créée en 1986 et adossée au groupe Innelec Multimedia. Konix, forte de son expertise et de son positionnement prix/qualité, enrichit son catalogue avec une gamme entièrement dédiée à la Switch 2. Voici quelques-uns des accessoires affichés dès à présent sur leur site internet :

Une paire de volants pour Joy-Con, afin de transformer vos manettes et vivre une véritable sensation de course.

Un starter kit d’accessoires, incluant une housse rigide, deux coques en silicone pour Joy-Con, quatre capuchons de joysticks, un câble USB-C et un boîtier pour vos jeux. En clair : tout le nécessaire pour bien démarrer votre nouvelle aventure sur Nintendo Switch 2 !

Une Big Carry Case, une sacoche spacieuse avec 14 emplacements dédiée au rangement pratique de la console et de ses jeux.

Des housses de protection sous licences officielles, aux couleurs de Naruto, One Piece, Hello Kitty… pour combiner style et praticité.

Si un ou plusieurs de ces produits vous font de l'œil, vous trouverez la liste des revendeurs officiels sur le site internet de Konix.