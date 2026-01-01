Kyoto Xanadu annoncé sur Nintendo Switch

La licence Xanadu de Nihon Falcom est de retour en 2026 sur Nintendo Switch avec l'annonce ce jour de Kyoto Xanadu. Attendu dans le courant de l'été 2026 , nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer du jeu, qui vous emmènera à parcourir un mystérieux labyrinthe et à éliminer divers monstres.

Sous votre lycée se cache Xanadu, un labyrinthe géant et mystérieux. En tant qu'étudiant, vous devrez relever le défi de l'explorer. Tout en tissant des liens profonds avec les habitants de Kyoto au fil de votre quotidien, vous progresserez à travers les combats au sein de Xanadu pour lever le voile sur les secrets enfouis du labyrinthe et de la ville elle-même.