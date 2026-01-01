Kynseed annoncé sur Nintendo Switch
PixelCount Studios vient de présenter son prochain jeu : Kynseed. Se présentant comme une simulation de vie au look rétro, le titre est attendu pour le 4 août 2026 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.
Embarquez pour une vie d'aventures dans un monde magnifique de créativité et d'intrigue. Fondez une famille, personnalisez votre ferme, gérez une entreprise, fabriquez des objets et combattez des monstres !
Vos actions et décisions comptent dans notre histoire aventureuse remplie de but et de promesse. Prêtez main-forte aux villageois dans le besoin et découvrez le mélange unique de créativité et de choix qui distingue Kynseed. Venez nous rejoindre - votre héritage vous attend !
- RPG axé sur l'histoire situé dans de belles régions, où vous combattrez des créatures de contes de fées sombres.
- Personnalisez votre ferme et votre maison en utilisant le mode de personnalisation de Kynseed avec des centaines d'objets et des possibilités de conception illimitées.
- Endossez le rôle de commerçant et gérez votre propre forge, boutique de potions, taverne ou magasin général animé.
- Développez des relations avec les villageois qui se souviendront de vos actes, actions et farces !
- Combattez l'armée maléfique des Hob alors qu'ils construisent de puissants totems et causent la destruction des récoltes et des bâtiments.
- Reconstruisez des maisons et des bâtiments détruits pour vos voisins et de nouveaux PNJ.
- Rassemblez des matériaux pour créer des objets, forger des armes ou mélanger des remèdes pour des maladies bizarres.
- Achetez des artefacts étranges au mystérieux M. Fairweather — des objets qui facilitent vos corvées, améliorent vos compétences de combat ou vous permettent simplement de plier les règles du monde. Mais méfiez-vous de sa taxe de vie : chacun coûte des années de votre vie.
- Un monde où tout le monde vieillit - fondez une famille puis mettez-vous dans la peau de vos enfants et continuez votre héritage.
Dans Kynseed, vivez votre vie comme vous le souhaitez dans un monde ouvert 2D magnifiquement conçu à la main. C'est une belle aventure RPG de quelques vétérans de la série Fable.