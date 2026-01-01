Kynseed annoncé sur Nintendo Switch

PixelCount Studios vient de présenter son prochain jeu : Kynseed. Se présentant comme une simulation de vie au look rétro, le titre est attendu pour le 4 août 2026 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Embarquez pour une vie d'aventures dans un monde magnifique de créativité et d'intrigue. Fondez une famille, personnalisez votre ferme, gérez une entreprise, fabriquez des objets et combattez des monstres !

Vos actions et décisions comptent dans notre histoire aventureuse remplie de but et de promesse. Prêtez main-forte aux villageois dans le besoin et découvrez le mélange unique de créativité et de choix qui distingue Kynseed. Venez nous rejoindre - votre héritage vous attend !

RPG axé sur l'histoire situé dans de belles régions, où vous combattrez des créatures de contes de fées sombres.

Personnalisez votre ferme et votre maison en utilisant le mode de personnalisation de Kynseed avec des centaines d'objets et des possibilités de conception illimitées.

Endossez le rôle de commerçant et gérez votre propre forge, boutique de potions, taverne ou magasin général animé.

Développez des relations avec les villageois qui se souviendront de vos actes, actions et farces !

Combattez l'armée maléfique des Hob alors qu'ils construisent de puissants totems et causent la destruction des récoltes et des bâtiments.

Reconstruisez des maisons et des bâtiments détruits pour vos voisins et de nouveaux PNJ.

Rassemblez des matériaux pour créer des objets, forger des armes ou mélanger des remèdes pour des maladies bizarres.

Achetez des artefacts étranges au mystérieux M. Fairweather — des objets qui facilitent vos corvées, améliorent vos compétences de combat ou vous permettent simplement de plier les règles du monde. Mais méfiez-vous de sa taxe de vie : chacun coûte des années de votre vie.

Un monde où tout le monde vieillit - fondez une famille puis mettez-vous dans la peau de vos enfants et continuez votre héritage.

Dans Kynseed, vivez votre vie comme vous le souhaitez dans un monde ouvert 2D magnifiquement conçu à la main. C'est une belle aventure RPG de quelques vétérans de la série Fable.