Nintendo Switch

Kynseed annoncé sur Nintendo Switch

Par ggvanrom - Il y a 3 heures

PixelCount Studios vient de présenter son prochain jeu : Kynseed. Se présentant comme une simulation de vie au look rétro, le titre est attendu pour le 4 août 2026 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Embarquez pour une vie d'aventures dans un monde magnifique de créativité et d'intrigue. Fondez une famille, personnalisez votre ferme, gérez une entreprise, fabriquez des objets et combattez des monstres !

Vos actions et décisions comptent dans notre histoire aventureuse remplie de but et de promesse. Prêtez main-forte aux villageois dans le besoin et découvrez le mélange unique de créativité et de choix qui distingue Kynseed. Venez nous rejoindre - votre héritage vous attend !

  • RPG axé sur l'histoire situé dans de belles régions, où vous combattrez des créatures de contes de fées sombres.
  • Personnalisez votre ferme et votre maison en utilisant le mode de personnalisation de Kynseed avec des centaines d'objets et des possibilités de conception illimitées.
  • Endossez le rôle de commerçant et gérez votre propre forge, boutique de potions, taverne ou magasin général animé.
  • Développez des relations avec les villageois qui se souviendront de vos actes, actions et farces !
  • Combattez l'armée maléfique des Hob alors qu'ils construisent de puissants totems et causent la destruction des récoltes et des bâtiments.
  • Reconstruisez des maisons et des bâtiments détruits pour vos voisins et de nouveaux PNJ.
  • Rassemblez des matériaux pour créer des objets, forger des armes ou mélanger des remèdes pour des maladies bizarres.
  • Achetez des artefacts étranges au mystérieux M. Fairweather — des objets qui facilitent vos corvées, améliorent vos compétences de combat ou vous permettent simplement de plier les règles du monde. Mais méfiez-vous de sa taxe de vie : chacun coûte des années de votre vie.
  • Un monde où tout le monde vieillit - fondez une famille puis mettez-vous dans la peau de vos enfants et continuez votre héritage.

Dans Kynseed, vivez votre vie comme vous le souhaitez dans un monde ouvert 2D magnifiquement conçu à la main. C'est une belle aventure RPG de quelques vétérans de la série Fable.