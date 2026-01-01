Kusan: City of Wolves s'offre une démo sur Nintendo Switch

Attendu pour le 30 juillet 2026, Kusan: City of Wolves est bien décidé à montrer ce qu'il a dans le ventre en proposant aux joueurs une démo accessible dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch. Nous vous laissons découvrir le dernier trailer en date du jeu ci-dessous, et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce titre.

Bienvenue dans Kusan: City of Wolves, un jeu de tir brutal en vue du dessus se déroulant dans une jungle urbaine bariolée de néons et rongée par la violence et la corruption.

Kusan vous propose de l'action hardcore, où la moindre erreur est synonyme de mort. Maîtrisez vos armes, perfectionnez vos mouvements et survivez aux rues et aux arènes de combat gouvernées par des caïds furieux qui exigent vitesse, précision et une exécution parfaite. Chaque seconde de l'action est intensifiée par la bande-son bourrée d'adrénaline de Loptimist, monument du hip-hop coréen. Ses pistes remplies de boucles et de kicks 808 entraînants vous pousseront vers l'avant sans la moindre pitié.

Vous incarnez Jin, un ancien soldat de talent devenu mercenaire et vivant au cœur d'une ville où la frontière entre prédateur et proie est depuis longtemps indiscernable. Pour lui, la mission n'a rien d'ordinaire : une fille mystérieuse aux pouvoirs immenses mais incontrôlables se retrouve mêlée à une conspiration violente qui menace de faire pencher la balance du pouvoir. Au milieu du chaos grondant, Jin doit sauver la jeune fille et affronter son passé, ainsi que la trahison d'un commandant auquel il vouait jadis une foi aveugle.

Tous les habitants de Kusan désirent quelque chose, et aucun ne jouera dans les règles.

Une seule voie s'offre à Jin : établir une stratégie parfaite, la mettre à l'œuvre sans pitié et sauver la fille des griffes des criminels par la force de son intelligence et de sa volonté inébranlable à survivre au champ de bataille.

Le sort de toute la ville est en jeu, et Jin sait qu'il est temps de faire le ménage, mais aussi de restaurer l'équilibre.

Plongez dans Kusan: City of Wolves et découvrez une ville au bord du précipice. Ce n'est pas un simple combat : vous êtes tout ce qui sépare l'ordre de l'anéantissement.