KUSAN: City of Wolves aura le droit à sa version physique sur Nintendo Switch fin juillet

Imaginez Hotline Miami, mais où les animaux ont remplacé les masques d'animaux... voici comment on pourrait résumer très rapidement Kusan: City of Wolves. Attendu pour le 30 juillet sur l'eShop de la Nintendo Switch et supports concurrents, PQube, le développeur CIRCLEfromDOT et Maximum Entertainment France ont annoncé un partenariat pour proposer le titre en version physique à la même date.

Bienvenue dans Kusan: City of Wolves, un jeu de tir brutal en vue du dessus se déroulant dans une jungle urbaine bariolée de néons et rongée par la violence et la corruption.

Kusan vous propose de l'action hardcore, où la moindre erreur est synonyme de mort. Maîtrisez vos armes, perfectionnez vos mouvements et survivez aux rues et aux arènes de combat gouvernées par des caïds furieux qui exigent vitesse, précision et une exécution parfaite. Chaque seconde de l'action est intensifiée par la bande-son bourrée d'adrénaline de Loptimist, monument du hip-hop coréen. Ses pistes remplies de boucles et de kicks 808 entraînants vous pousseront vers l'avant sans la moindre pitié.