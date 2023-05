Kuroi Tsubasa - Un nouveau Visual Novel à petit prix débarque sur Nintendo Switch

Si vous aimez les Visual Novel est que l'anglais ne vous rebute pas, nous vous proposons de découvrir aujourd'hui Kuroi Tsubasa. Attendu pour le 2 juin sur l'eShop de la Nintendo Switch au petit prix de 4,99€, nous vous laissons visionner son trailer de présentation ci-dessous.

Quand Blackwing le démon a quitté le monde du feu et du soufre pour le monde ensoleillé des humains, son sombre côté diabolique s’est accidentellement échappé avec lui. Le chaos a vite suivi !

Blackwing doit collaborer avec une employée de bureau locale nommée Kureha Kurono et ses amis pour vaincre ce côté sombre. Un visual novel de 120 000 mots avec 50 musiques originales, des dizaines de visuels de qualité, des personnages uniques et une belle histoire vous attendent !

Caractéristiques