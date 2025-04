Kunitsu-Gami: Path of the Goddess - Le voyage mystique débutera au lancement de la Nintendo Switch 2

Sorti il y a bientôt un an sur supports concurrents, Capcom va profiter du gap de puissance côté Nintendo pour nous proposer Kunitsu-Gami: Path of the Goddess sur Nintendo Switch 2. Les joueurs n'auront pas à patienter longtemps puisque le titre sera disponible au lancement de la console le 5 juin 2025 en version dématérialisée uniquement. Nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess propose de toutes nouvelles fonctionnalités sur Nintendo Switch 2 : L'aventure partout, tout le temps : Il sera désormais possible d’emporter le monde de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess avec soi en toute circonstance. Avec la Nintendo Switch 2, il sera possible de vivre les aventures envoutantes de Soh et Yoshiro en déplacement en mode portable, en mode Sur Table ou en mode TV.

Contrôles réimaginés : Amélioré pour la Nintendo Switch 2 avec de multiples façons de jouer - y compris avec la souris et les commandes gyroscopiques.

: Amélioré pour la Nintendo Switch 2 avec de multiples façons de jouer - y compris avec la souris et les commandes gyroscopiques. Un nouveau défi : un contenu supplémentaire appelé « Périple dans l'autre monde » sera introduit avec cette version pour une nouvelle expérience inédite en plus du jeu de base. Il s'agira d'une mise à jour gratuite qui sera également disponible pour les plateformes existantes ! Kunitsu-Gami: Path of the Goddess est prévu en version numérique sur Nintendo Switch 2, comme sur les autres plateformes déjà disponibles. Plus de détails sur la sortie de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess sur Nintendo Switch 2 prochainement.