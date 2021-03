KungFu Kickball : une démo gratuite d'un jeu mélangeant kung-fu et football est disponible sur l'eshop

Si vous avez envie de vous détendre et de vous amuser un peu avec vos amis devant votre Nintendo Switch, vous pouvez depuis peu télécharger une démo de KungFu Kickball, un jeu qui mélange le foot et le Kung-Fu. Seulement trois boutons mais pas mal de combinaisons à apprendre pour des parties en solo ou à plusieurs en local ou en ligne. On a déjà vu ce genre de délire notamment dans Rayman Legends mais si cela vous tente, vous savez ce qu'il vous reste à faire ! Pour plus de détails, retrouvez ci-dessous la présentation officielle de KungFu Kickball avec en prime quelques captures d'écran de la fiche eShop du jeu.

Pour le moment KungFu Kickball n'a pas de date de sortie officielle mais vous pouvez télécharger la démo dès à présent sur l'eShop ou sur le site de Nintendo.