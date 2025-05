Kulebra and the Souls of Limbo - L'aventure après la mort débutera mi-mai sur Nintendo Switch

Projet signé Galla Games et Fellow Traveller, Kulebra and the Souls of Limbo est une aventure en papercraft sur le thème du Jour des Morts, qui suit l'aventure du serpent Kulebra alors qu'il explore les Limbes et cherche à mettre fin à la malédiction qui maintient les âmes résidentes dans une boucle temporelle. Désormais attendu pour le 16 mai 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Kulebra and the Souls of Limbo est une aventure qui se déroule dans les Limbes, un monde de l'au-delà inspiré de l'Amérique latine. Les joueurs incarnent Kulebra, un serpent mort (bien qu'agréable) d'origine inconnue, et aident les pauvres âmes qui y sont piégées dans une boucle temporelle, confrontées à leurs problèmes à chaque fois qu'elles répètent la même journée à l'infini. Dans ce jeu doux, rempli de moments de fantaisie touchants et d'un peu de noirceur, les joueurs devront résoudre le mystère des Limbes - ainsi que le mystère personnel de Kulebra - et briser la malédiction qui retient les âmes dans les Limbes, les aidant ainsi à avancer une fois pour toutes.