Kulebra and the Souls of Limbo disponible Nintendo Switch

Si vous désirez vivre une aventure en papercraft coloré sur la thématique de la mort, Kulebra and the Souls of Limbo est dès à présent disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de lancement de 16,99€. Nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Usez de votre intelligence, de votre bienveillance et parfois d'un brin de violence pour rassembler des indices et des objets qui vous permettront de libérer les âmes de Limbo. Démêler les nœuds de l'au-delà n'a rien de simple, surtout quand on n'a pas de bras!

Kulebra and the Souls of Limbo est une aventure paisible tout en papier, dans laquelle vous devrez interagir avec les meilleurs et les pires résidents de Limbo, un lieu où les âmes pleines de regrets sont condamnées à revivre éternellement la même journée.

Usez de vos méninges et de votre sens de l'observation pour rassembler des indices et des objets qui vous aideront à surmonter un à un tous les obstacles sur votre route.

Vous incarnez Kulebra, un serpent mort au cœur d'or qui se réveille un jour à Limbo. Avec pour seule piste les paroles énigmatiques d'une vieille femme étrange, il s'embarque dans une quête pour découvrir sa destinée tout en partageant sa lumière avec les autres résidents de Limbo dans l'espoir de les aider aussi.