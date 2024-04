Kudzu - Une nouvelle aventure rétro s'invite sur Nintendo Switch et Game Boy

Si vous êtes en quête d'expérience rétro, 8-Bit Legit et Pie For Breakfast Studios ont signé un partenariat pour proposer un nouveau jeu d'aventure : Kudzu. Attendu sur Nintendo Switch, cette aventure sera également proposé sur Game Boy en version physique, de quoi rappeler de bons souvenir aux plus anciens d'entre-nous. Si nous n'avons pas encore de date de sortie à nous mettre sous la dent, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Prenez le contrôle de Max, un sérieux fonceur et le meilleur élève du maître jardinier Zoen, qui vient de disparaître dans le labyrinthe de kudzu. La sagesse que Zoen a transmise à Max sera mise à l'épreuve tandis que vous utiliserez votre intelligence et vos outils de jardinage - machette, râteau, houe de jardin et autres - pour vous frayer un chemin parmi les lianes ! CARACTÉRISTIQUES : Explorez des champs en ruine, des jardins, des forêts, des villas et bien d'autres choses encore dans cette aventure d'action sans scénario !

Maîtrisez une variété d'outils de jardinage pour dégager votre chemin, comme la machette, la houe et le râteau !

Combattez les créatures tordues qui se cachent dans le kudzu, comme les serpents, les insectes géants, les plantes vivantes et autres monstruosités !

Apprenez à gérer le kudzu pour résoudre des énigmes perfides et des quêtes secondaires !

Affrontez 10 boss épiques !

Une expérience rétro authentique avec des graphismes 8-Bit Legit fidèles à l'ère des jeux sur cartouches.

Détendez-vous avec une bande-son chiptune entraînante.