Kraken Academy!! s'offre une sortie en version physique sur Nintendo Switch

L'éditeur indépendant Red Art Games continue de grossir son catalogue de versions physiques sur Nintendo Switch avec l'annonce d'un nouveau partenariat avec Fellow Traveller et Happy Broccoli Games. Ledit partenariat permet aux joueurs de découvrir Kraken Academy!! sur Nintendo Switch au format cartouche, de quoi ravir les réfractaires au tout dématérialisé. Les précommandes seront officiellement ouvertes sur la boutique en ligne de Red Art Games à partir du 20 octobre 2022 au prix de 29,99€.

Bienvenue à Kraken Academy.

Kraken Academy n'est pas un lycée ordinaire. Les fantômes ont investi la section des arts, une secte se réunit sous la cage à grimper et des crocodiles mangent les enfants.

Avec l'aide d'un kraken magique, démasquez le ou la Perfide, cet esprit malveillant qui se cache dans l'école. Chaque boucle temporelle est un pas de plus pour sauver Kraken Academy.

Explorez & enquêtez

Bien que sauver le monde reste votre principal objectif, de nombreuses autres activités vous sont également proposées. Profitez de cette boucle de trois jours pour explorer le campus et connaître les habitudes de tout le monde. Participez à une fête costumée, enquêtez et aidez le concierge de l'école à démanteler un syndicat du crime.

Rejoignez un club

Kraken Academy comprend quatre clubs : musique, art, sport et théâtre :

Rejoignez le club de musique et créez le groupe de rock le plus branché de l'école.

Exprimez votre créativité avec le club d’art et prenez part à une exposition.

Relevez des défis pour devenir le guerrier ultime avec le club de sport.

Le club de théâtre est plein de snobs, mais vous devriez suivre le mouvement ! Qui sait, vous pourriez même devenir une star dans leur prochaine pièce.

Heureusement, vous pouvez tous les rejoindre ! À l'aide de votre amulette magique, devenez membre d'un club différent à chaque boucle temporelle.

Intégrez-vous

Kraken Academy est un melting-pot de personnalités farfelues. Rien que dans le club de musique, vous rencontrerez Vladimir, le chanteur beau gosse qui a du mal à tenir à distance ses fangirls hystériques ; Simona, la bassiste grincheuse, toujours avec son sweat à capuche girafe et qui déteste tout le monde (y compris vous) ; et Brocoli Girl, la batteuse, qui aime toujours son ex.

Alors, allez-y ! Enfilez votre uniforme, attrapez votre amulette magique pour voyager dans le temps, et ignorez la voix dans votre tête qui dit que c'est une mauvaise idée !