Kraken Academy!! arrive sur l'eShop

Le club des cinq à du souci à se faire, Kraken Academy!! débarque sur Nintendo Switch et vous entraîne dans une enquête paranormale au cœur d'un lycée. Mélange entre Pixel-Art vu du dessus et cinématique en animation réalisée à la main, le titre de Happy Broccoli Games vous enverra vous et votre Kraken résoudrent les mystères de Kraken Academy et ses 4 clubs que vous pourrez rejoindre, le club de musique, le club d'art, celui de sport et enfin celui de théâtre. Chaque partie se déroulera sur une boucle temporelle de trois jours au cours desquels vous devrez collecter un maximum d'informations et vous sociabiliser avec les autres élèves de l'académie. Disponible au prix de 13,59 euros jusqu'au 4 avril prochain (après quoi il passera définitivement à 16,99 euros) sur l'eShop, Kraken Academy!! n'attend que vous pour percer ses mystères.

