Kraino Origins - Un nouveau plateformer débarque sur Nintendo Switch

Si vous êtes en quête d'un petit plateformer pour vous occuper sur Nintendo Switch, vous pourrez bientôt lorgner sur Kraino Origins. Développé par GameAtomic, le titre sortira officiellement le 28 mars sur l'eShop au prix de 11,99€. Pour en apprendre davantage, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Cette sinistre aventure se déroule dans un monde peuplé de goules, de fantômes, de squelettes et de toutes sortes de monstres. Kraino a été créé pour aider les forces du mal, mais toute la magie noire et la malice utilisées pour le créer n'ont pas pu changer qui était Kraino - une force du bien. C'est maintenant à Kraino d'utiliser tous les pouvoirs du mal pour combattre le feu par le feu. Il voyagera à travers le pays pour détruire les seigneurs néfastes, découvrir des armes cachées et se venger de son créateur, le Dr Batcula.