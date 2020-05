Kotodama : The 7 Mysteries of Fujisawa proposé à -95% sur l'eShop de la Nintendo Switch

Développé par Art Co. et édité par PQube, le visual-novel Kotodama : The 7 Mysteries of Fujisawa fête déjà son 1er anniversaire sur l'eShop de la Nintendo Switch. Pour cette occasion, PQube propose une offre extrêmement intéressante sur son jeu : une réduction de -95%, faisant passer le jeu au prix de 0,99€ au lieu de 24,99€. La promotion est disponible sur l'eShop jusqu'au 14 juin 2020. Pour vous faire une petite idée de la nature du jeu, nous vous laissons un bref descriptif ainsi que quelques vidéos ci-dessous.

Enquêtez sur les secrets de l'Académie Fujisawa à travers sept chapitres de roman visuel. Chaque chapitre détient la vérité sur l'un des sept mystères.

Combattez des personnages clés avec le Kotodama, le pouvoir des mots. Mettez votre cible à nu lors des combats d'interrogation pour exposer la vérité derrière les mensonges !

Découvrez des mots clés dans la phase d'enquête du jeu. Plus vous trouvez de mots clés et d'indices, plus votre pouvoir gagnera en puissance lors de la phase de casse-tête.

Les apparences sont trompeuses ! Kotodama joue intentionnellement avec les tropes et clichés classiques pour déformer l'histoire et surprendre le joueur.

Chaque nouvelle partie vous permettra d'explorer de nouveaux éléments de l'histoire. Découvrez-les tous pour débloquer la véritable fin ainsi qu'une galerie d'illustrations complète.

Continuez à résoudre les casse-têtes diaboliques dans le mode Fantasme pour améliorer vos meilleurs scores !

Source : Nintendo