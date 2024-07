koROBO : le successeur spirituel de Chibi-Robo annoncé sur PC et consoles - Bientôt sur Kickstarter

Sorti sur GameCube en 2006, Chibi-Robo! est un jeu qui a marqué les joueurs par son univers et surtout son personnage principal, un petit robot entièrement dévoué au bonheur de la famille à qui il appartient. Par la suite deux autres jeux sont sortis sur NDS (uniquement au japon) et un autre sur 3DS (Chibi-Robo! Zip Lash) avec moins de succès.

Pour autant, si vous êtes nostalgique (et en attendant que Nintendo ne se décide, pourquoi pas, à ressortir le petit robot du placard), on découvre grâce au site Gematsu que d'anciens développeurs du studio Skip, en charge des jeux Chibi-Robo! pour Nintendo et a qui l'on doit aussi, Wii Play : Motion et Captain Rainbow, se sont réunis pour créer un nouveau studio, Tiny Wonder Studio et lancer un projet impliquant un petit robot...

Nommé koROBO, le jeu ressemble beaucoup à Chibi-Robo! puisqu'il y est question d'un jeune garçon qui reçoit pour son dixième anniversaire un mini robot qui va l'aider dans ses tâches quotidiennes... Petit changement tout de même, c'est avec les rayons du soleil que le petit robot rechargera ses batteries. Il est aussi question d'un mystérieux ennemi et de voyages dans le temps...

Pour avoir un premier aperçu du jeu, retrouvez le trailer publié par Gematsu et n'hésitez pas d'ailleurs à vous rendre sur le site pour avoir une présentation plus détaillée.

koROBO devrait bientôt l'objet d'une campagne Kickstarter et nous vous en reparlerons, une fois celle-ci lancée.

Source : Gematsu