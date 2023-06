KONOSUBA - God's Blessing On This Wonderful World! Love For These Clothes Of Desire! annoncé sur Nintendo Switch

L'Isekai KONOSUBA reviendra très prochainement avec un nouveau jeu vidéo sur Nintendo Switch. PQube et MAGES viennent en effet de dévoiler leur nouveau titre KONOSUBA - God's Blessing On This Wonderful World! Love For These Clothes Of Desire! Si nous n'avons pas encore de date de sortie officielle, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation du jeu ci-dessous.

Rejoignez Kazuma, un aventurier réincarné dans un autre monde, et vivez les journées mouvementées qu'il passe avec les membres de son groupe. Retrouvez vos personnages préférés de "KONOSUBA - God's Blessing On This Wonderful World" dans un visual novel plein de rebondissements. Préparez-vous à des waifus, à des déguisements et à la gestion des ressources dans cette aventure humoristique ! Célébrez l'un des isekai les plus appréciés de tous les temps !

Découvrez une toute nouvelle histoire de "KONOSUBA - La bénédiction de Dieu sur ce monde merveilleux" sous la forme d'un roman visuel ! Avec tous les personnages préférés des fans de la série, construisez votre propre affection avec jusqu'à sept héroïnes !

Remplissez un planning hebdomadaire pour chaque personnage en fonction de ses points forts pour gagner des fonds et des ressources que vous pourrez utiliser pour créer de nouvelles tenues.

Créez des tenues mystiques et habillez vos waifus préférées !

Chaque personnage a sa propre fin d'histoire et ses CG spéciales, alors choisissez judicieusement et évitez de les rendre folles !