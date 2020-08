KonoSuba : God’s Blessing on this Wonderful World! Labyrinth of Hope and the Gathering of Adventurers! Plus trailer gameplay

Dans la famille des visual novel avec nom à rallonge, Kono subarashii sekai ni shukufuku o! s'offrira sur Nintendo Switch et PS4 un nouveau titre le 28 août prochain au Japon portant le nom de KonoSuba : God’s Blessing on this Wonderful World! Labyrinth of Hope and the Gathering of Adventurers! Plus. Mélange de Donjon-RPG et de Visual Novel, le jeu s'est offert un tout nouveau trailer que nous vous laissons découvrir ci-dessous.

Au menu, un peu de gameplay, des combats avec nos héroïnes qui se montrent extrêmement fidèles à leurs représentation dans l'œuvre originale, et bien sûr une bonne dose de fan-service. Ne reste plus qu'à voir si le jeu arrivera à s'offrir une sortie en Occident comme l'a fait Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Familia Myth Infinite Combate