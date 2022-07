Kona II : Brume - L'enquête reprendra en 2023 sur Nintendo Switch

Après un premier opus paru en 2018 sur l'eShop de la Nintendo Switch, le jeu d'enquête Kona fait son grand retour avec un nouvel épisode intitulé Kona II : Brume. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents courant 2023 , le titre sera également présent et jouable pour ceux qui auront la chance (et le courage) de se rendre à la Gamescom.

Situé dans un paysage rural nord canadien dans les années 1970, Kona II: Brume demande aux joueurs de se battre afin de survivre à la Brume qui déforme les réalités de la région, mais aussi la nature sauvage et impitoyable. Le détective entreprend alors de résoudre ce mystère. Quelle sombre vérité se cache dans la Brume ? Caractéristiques du jeu : Explorer : Explorez le vaste territoire fictif de Manastan dans le nord du Canada et frayez-vous un chemin à travers le village… ou ce qu’il en reste. Cherchez des indices dans des cabanes en bois, visitez des endroits à proximité sur votre fidèle traîneau tiré par des chiens et naviguez dans les lacs environnants.

: Explorez le vaste territoire fictif de Manastan dans le nord du Canada et frayez-vous un chemin à travers le village… ou ce qu’il en reste. Cherchez des indices dans des cabanes en bois, visitez des endroits à proximité sur votre fidèle traîneau tiré par des chiens et naviguez dans les lacs environnants. Enquêter : Suivez très attentivement vos indices et vos découvertes. Consultez le journal de Carl Faubert et mettez vos talents de détective à l’épreuve. Pouvez-vous lever le voile sur le mystère qui se cache derrière la Brume ?

: Suivez très attentivement vos indices et vos découvertes. Consultez le journal de Carl Faubert et mettez vos talents de détective à l’épreuve. Pouvez-vous lever le voile sur le mystère qui se cache derrière la Brume ? Survivre : La Brume est implacable : un blizzard glacial, une faune dangereuse et des cauchemars troublants. Préparez-vous à survivre.

: La Brume est implacable : un blizzard glacial, une faune dangereuse et des cauchemars troublants. Préparez-vous à survivre. Vivre : Une histoire riche se dévoile à chacun de vos pas. Trouvez et inspectez des objets, des lettres et des documents, tandis qu’un narrateur omniscient raconte votre voyage à Manastan. Pour accompagner cette annonce, Parabole et Ravenscourt sont heureux de dévoiler également la présence d’une démo jouable de Kona II: Brume sur l’indie booth arena de la Gamescom, qui se déroulera du 24 au 29 août 2022 .