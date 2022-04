Kombinera - La nouvelle licence de Atari s'offre un trailer de lancement sur Nintendo Switch

Nouvelle licence signée Atari proposé sur Nintendo Switch et supports concurrents, Kombinera est enfin disponible depuis ce jeudi 7 avril sur l'eShop de la console. Proposé au prix de 14,99€, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de lancement de ce jeu au look minimaliste mêlant plateforme et casse-tête.

Contrôlez simultanément plusieurs billes de couleur dans ce jeu de plateformes de réflexion qui vous fera remuer les méninges. À vous de combiner toutes vos billes et de terminer chaque niveau périlleux. Arriverez-vous à tous les résoudre ? Serez-vous capable de sauver King Kombine de la Kave of Kaos ? Caractéristiques principales: Progressez à travers 300 casse-têtes de plus en plus complexes.

Découvrez de nouveaux dangers et de nouvelles capacités.

Rejouez les niveaux pour battre votre meilleur temps.

Trouvez des objets à collectionner pour débloquer de nouveaux niveaux.

Des graphismes aux couleurs vives et en néons, accompagnés de morceaux de musique électronique.

Une trame narrative complexe, profonde et poignante, riche en émotions.

Des commandes faciles à assimiler.

Source : Nintendo