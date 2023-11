Koji Kondo revient sur la création de l'iconique musique de Super Mario Bros. dans un entretien

Au fil d'une interview avec le média japonais NHK, le mythique compositeur de chez Nintendo, le maestro Koji Kondo, est revenu sur la phase de création de la musique de Super Mario Bros. Entre anecdotes et premières impressions en voyant le jeu pour la première fois, le musicien attitré de chez Nintendo, s'est livré au fil de cet entretien :

Quelle a été votre première impression sur Super Mario Bros.

J'ai d'abord vu le jeu lorsque les graphismes étaient en partie terminés et qu'il était jouable, puis on m'a demandé de fournir une bande sonore et des effets sonores pour le jeu. Avant cela, les jeux ne présentaient que des personnages minuscules se déplaçant sur un écran sombre, alors voir un personnage plus grand que dans la plupart des jeux de l'époque se déplacer, avec un ciel bleu et des plaines vertes, ça m'a laissé une forte impression, j'ai trouvé ça très amusant.

Comment avez-vous développé cette impression ?

Le ciel bleu et les plaines verdoyantes m'ont laissé la plus forte impression. J'ai donc composé un morceau qui ressemblait à une promenade douce et relaxante sous le soleil, mais j'ai ensuite vu Mario courir et sauter partout, et le rythme de ce morceau ne correspondait donc pas vraiment à ce que j'avais imaginé. La première chanson a été mise au rebut, et la suivante que j'ai composée est celle que nous avons aujourd'hui.

Qui a décidé de l'abandonner, vous ou un autre membre de l'équipe ?

D'autres membres de l'équipe m'ont dit que le morceau leur semblait bizarre pour une raison ou une autre. En effet, la piste correspondait peut-être à l'ambiance du jeu, mais ne collait pas tout à fait au gameplay.

Puisque ce n'était pas bon, quelle direction avez-vous prise lorsque vous avez commencé à travailler sur le "Ground Theme" ?

Il y a un certain rythme qui correspond parfaitement à la sensation physique de courir ou de sauter, alors j'ai essayé de le capturer et de le transformer en mélodie.

Y a-t-il eu un processus d'essais et d'erreurs qui vous a permis de trouver ce "rythme" ?

Bien sûr, j'ai dû jouer au jeu de nombreuses fois. En essayant de trouver ce rythme, j'ai réfléchi à ce qu'il était tout en changeant le tempo et le motif de base.

Avez-vous continué à le faire même lorsque de nouvelles consoles sont apparues ?

Oui. Le mouvement des ennemis changeait à chaque jeu, bien sûr, ce qui entraînait une modification du rythme général. Pour chaque jeu, je jouais moi-même encore et encore, je trouvais le bon rythme à partir de là et je commençais à composer.

Depuis combien de temps étiez-vous impliqué dans Super Mario Bros.

C'était ma deuxième année.

Étiez-vous sous pression ? Comment vous sentiez-vous ?

Avant de travailler sur Mario, j'étais principalement chargé de créer des effets sonores et je n'avais jamais créé de musique d'ambiance auparavant, mais lorsque j'ai commencé à travailler sur Super Mario, j'ai voulu créer une musique qui n'existait pas auparavant. C'était peut-être une grosse pression, mais je voulais créer une musique agréable et inédite en n'utilisant que trois notes.

Une fois que vous l'avez terminé, qu'en ont pensé les autres membres de l'équipe ?

Après avoir écouté le "Ground Theme", beaucoup de gens ont dit : "Ça sonne bien, c'est quel genre ?", mais je ne l'ai pas fait avec un genre en tête. Beaucoup de gens ont dit que ça sonnait comme du latin ou du jazz, mais j'ai dit "Non, c'est de la musique de jeu", qui ne correspond à aucun genre, qui a été créée pour correspondre à un jeu.