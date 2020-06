KOF R-2 revient sur Nintendo Switch cet été

Sorti initialement sur NeoGeo Pocket Color en 1999, King of Fighters R-2 s'apprête à revenir dès cet été sur Nintendo Switch dans la gamme NEOGEO POCKET COLOR SELECTION qui comprend également les titres Samurail Shodown! 2 et SNK Gals' Fighters. Nous vous laissons ci-dessous un bref descriptif accompagné du trailer de l'annonce.

Emportez le populaire jeu de combat à succès THE KING OF FIGHTERS partout où vous allez !

Créez une équipe de trois combattants et visez le sommet !