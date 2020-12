Les sites web de Koei Tecmo fermés en urgence à la suite d'une cyber attaque

Décidément 2020 n'est vraiment pas une année qui restera dans les annales pour de bonnes raisons... Après Nintendo et plus récemment Capcom, c'est au tour de Koei Tecmo d'être victime d'une cyber attaque, forçant l'éditeur à fermer en urgence ses sites web officiels Américains et Européens. Si Koei Tecmo se veut rassurant quant au fait que les données sensibles n'ont pas été récupérées par les pirates (coordonnées bancaires entre autres), il a toutefois été confirmé qu'environs 65000 comptes auraient été touchés, et que diverses informations ont été récupérées :

Nom d'utilisateur

Mot de passe utilisateur (version chiffrée)

Adresse mail

Afin de prévenir tout autre dégât, les sites web Américains et Européens sont actuellement inaccessibles au public. Dès leur réouverture nous ne pouvons que vous conseiller de changer rapidement vos mots de passe.

Source : Famitsu