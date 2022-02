Koa and the Five Pirate - L'univers de Summer in Mara s'étend avec un nouveau jeu de plateforme

Après Summer in Mara, l'éditeur Chibig semblent passer à la vitesse supérieur en développant de nouveaux titres se basant sur cet univers ensoleillé. A l'occasion de son Direct dénommé Chibig Presents, la firme a dévoilé un nouveau jeu de plateforme dénommé Koa and the Five Pirates. Attendu dans le courant de l'année 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch et consoles concurrentes, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Résumé :

L'éditeur indépendant Chibig (Summer in Mara, Deiland : Pocket Planet) a révélé un autre nouveau titre pour 2022 : Koa and the Five Pirates, une aventure en 3D de type puzzle-platformer dans le monde ensoleillé de Mara. Le jeu sortira sur Xbox One, Switch, PS4 et PC via Steam plus tard en 2022.

À propos du jeu :

Rejoignez Koa et son ami Napopo dans un voyage plein d'action dans le monde de Mara ! Des pirates en maraude ont volé le trésor des insulaires, et c'est à eux de le récupérer, en traversant des îles sauvages, en évitant des pièges astucieux, et en battant les boss pirates les plus redoutables dans un hommage affectueux aux aventures de plates-formes d'autrefois.

Déverrouillez un archipel morceau par morceau. Des plages de sable aux volcans bouillonnants, les îles charmantes et colorées à visiter ne manquent pas, chacune regorgeant de secrets et d'objets à collectionner. Détendez-vous et relaxez-vous - ou mettez-vous au travail et mettez-vous au défi ! Des nouveaux venus aux speedrunners, Koa and the Five Pirates est une aventure de flibuste pour tous.

Points clés :