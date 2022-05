KnightOut - le jeu multi de combat moyenâgeux se date sur Nintendo Switch

Développé par 2nd Studio (anciennement PlayFig), KnightOut est un jeu multijoueur (jouable de 1 à 4 joueurs) dans lequel vous devrez vous battre à l'épée ou même à distance avec vos adversaires afin de remporter la partie. Vous devrez aussi construire vos propres fortifications durant celle-ci afin de mieux vous protéger de vos adversaires. Chaque partie vous demandera de détruire le château de votre adversaire afin de pouvoir mieux l'éliminer sur la terre ferme et ainsi remporter l'une des trois manches que vous disputerez.

KnightOut est attendu sur Nintendo Switch le 3 juin prochain au prix de 19,99 euros.

Bataille:

Chaque partie commence avec les deux équipes qui construisent un château équipé de canons. Ensuite, tout l'enfer se déchaîne! Les boulets de canon volent, les murs de pierre s'effondrent, et votre chevalier s'enfonce dans le gazon, tranchant tout sur son passage avec son épée. Une fois que vous avez détruit la base de votre adversaire et décrocher un K.O. au souverain dans son château, vous gagnez la manche. Vous avez besoin de trois K.O. pour gagner le match. Après chaque tour, vous pouvez reconstruire votre château.



Campagne solo:

Jouez à plusieurs niveaux et battez les ennemis en élargissant votre arsenal. Ce mode de jeu est solo ou coopératif. Vous commencerez votre aventure dans Braal Kingdom et vous voyagerez à travers d'autres royaumes en gagnant des cupcakes après chaque niveau pour débloquer de nouveaux mondes. La campagne cache une histoire captivante avec des cinématiques immersives.



Arcade:

Défendez votre château contre des vagues d'ennemis en solo ou en coopération avec vos meilleurs amis. Les ennemis laisseront tomber de l'or au fur et à mesure que vous les vaincrez. L'or peut être utilisé pour améliorer votre château après chaque vague d'attaques.



En quelques mots:

- Bataille de 1 à 4 joueurs - Jouez contre ou avec vos amis dans une bataille épic d'équipe en multijoueur local

- Construisez un château massif - Utilisez votre créativité pour construire votre propre château

- Combattez au corps à corps - C'est facile à apprendre mais difficile à maîtriser

- 4 champs de bataille différents

- Élevez votre arsenal - Construisez différentes armes et défenses avec 16 objets au choix.

- Bande originale de Mike Raznick (Rachet & Clank, Oddworld: Abe’s Oddyess – New «N» Tasty)

- Un style artistique stylisé et vibrant

- Des tonnes de récompenses de la mort qui tue !