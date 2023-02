Knight vs Giant: The Broken Excalibur - Découvrez la légende arthurienne à la sauce roguelite

PQube et le développeur Gambir Studio nous proposent de découvrir aujourd'hui un nouveau titre : Knight vs Giant: The Broken Excalibur. Se présentant comme un roguelite jouant avec la légende arthuriennes, le titre sera disponible prochainement sur Nintendo Switch ainsi que différents supports. Pour en apprendre davantage sur le jeu, nous vous laissons visionner ci-dessous un premier trailer ainsi qu'un descriptif complet.

Les géants sont sortis de nulle part et, en semant le chaos sur la terre et ses créatures, le royaume de Camelot, autrefois fort et riche, a été détruit. Craignant que les géants n'apportent la calamité non seulement au royaume, mais aussi au monde entier, un sorcier nommé Merlin a tenté de renvoyer le Géant du Vide dans la dimension astrale, mais a involontairement banni Camelot avec lui.



Dans ce roguelite médiéval fantastique, incarnez un héros légendaire et trouvez un moyen de redonner au royaume sa gloire d'antan. Découvrez un moyen de transporter Camelot et les survivants sur Terre, mais attention, Merlin n'a pas seulement banni le royaume et ses habitants... il a aussi banni les géants.