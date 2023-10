Knight vs Giant: The Broken Excalibur - La Quête du Saint Graal comme vous ne l'avez jamais vue

Voilà encore une partie de l'Histoire que les historiens ont oublié dans nos manuels scolaires. Aspiré dans la dimension Astale du Géant du Vide avec tout son Royaume, le Roi Arthur va devoir faire preuve de courage, de bravoure et de réflexes pour pouvoir récupérer son peuple dans ce nouveau roguelite dénommé Knight vs Giant: The Broken Excalibur. Disponible depuis ce 5 octobre sur l'eShop, une démo est également disponible pour les plus curieux.

Au cours de leur quête du Saint Graal pour le vénérable magicien Merlin, les nobles chevaliers de la Table Ronde libèrent accidentellement le calamiteux Géant du Vide qui se déchaîne sur Camelot ! Le roi Arthur et ses chevaliers se lancent vaillamment au combat, mais sont rapidement anéantis par la terrible créature. Les protecteurs du royaume ayant été tués et l'épée légendaire Excalibur brisée, Merlin tisse un puissant sort afin de renvoyer le Géant du Vide dans la dimension astrale d'où il vient. Malheureusement, tout ne se déroule pas tout à fait comme prévu et le royaume tout entier est entraîné avec le monstre...

Ne pouvant ressusciter qu’un seul chevalier, Merlin ramène à la vie le roi de légende et le charge de vaincre trois aspects colossaux de l'âme du Géant du Vide, tous plus puissants les uns que les autres ! Pour compliquer les choses, les citoyens du royaume ont été dispersés dans toute la dimension et Arthur doit tous les sauver avant que Merlin ne puisse ramener tout le monde à la maison.

Dans ce roguelite d'action et de fantasy, vous incarnez le roi Arthur et brandissez Excalibur brisée pour rassembler les pouvoirs uniques de vos chevaliers tombés au combat et affronter des hordes d'ennemis terribles et des boss titanesques. Explorez des donjons fascinants générés de manière procédurale, recevez des bénédictions et personnalisez vos compétences. Sauvez les loyaux habitants du royaume et faites appel à leurs talents uniques pour redonner sa gloire à mythique château de Camelot !

CARACTERISTIQUES

Affrontez des hordes de monstres vicieux — Pénétrez dans la luxuriante forêt de Brochélant, l'aride désert de Sarrash ou l'impétueux volcan Suidhe pour combattre une grande variété d'ennemis.

Rassemblez les pouvoirs de vos chevaliers perdus — Maniez des armes légendaires comme l'Arondight de Lancelot et utilisez des compétences dévastatrices comme l'Entaille des mille pétales de Tristan.

Prenez part à des duels épiques — Affrontez de formidables géants et utilisez votre taille et votre agilité pour éviter leurs attaques.

Recevez des bénédictions et améliorez vos capacités — Renforcez les armes et compétences de vos chevaliers grâce à de puissants effets et plus de 100 capacités actives et passives.

Sauvez les citoyens de Camelot et réparez le château — Visitez la guilde du Bâtiment et construisez des infrastructures afin d'améliorer le niveau de votre royaume grâce aux talents de vos citoyens.

Jamais deux parties identiques ! — Explorez des niveaux générés de façon procédurale avec des PNJ uniques. Marchandez avec Assam, acceptez le défi du joueur de flûte de pan ou les cadeaux de Morgane.