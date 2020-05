Knight Squad lancera l'assaut début juin sur Nintendo Switch

Mix improbable entre les licences Bomberman et Gauntlet, Knight Squad s'apprête à ouvrir les hostilités sur Nintendo Switch. En attendant son arrivée sur l'eShop le 5 juin 2020 , nous vous proposons de découvrir ci-dessous un extrait de gameplay ainsi qu'un bref descriptif :

Knight Squad est un rumble-game se jouant avec 1 à 8 joueurs dans une arène chaotique. Affrontez vos amis actuels et vos futurs ennemis dans l'un des modes de jeu incroyablement amusants, allant de Last Man Standing au football médiéval. Tout cela en utilisant uniquement des armes du Moyen-Âge... et des pistolets laser... et des mini-armes à feu.

Caractéristiques principales :

Jeu pour 1-8 joueurs avec beaucoup d'action - Plusieurs niveaux sont disponibles pour chaque mode de jeu. Vous n'avez pas assez de joueurs pour remplir les cases ? Pas de soucis. Les bots vont sauter dedans. Choisissez leur difficulté en fonction du défi que vous souhaitez et vous êtes prêt à partir !



Une tonne de modes de jeu - Team Capture the Flag, Last Man Standing, Capture the Grail, Domination Soccer, Juggernaut, et plus encore !

Des améliorations épicées à prendre - Améliorez votre chevalier avec de nouvelles armes et des power-ups sur le champ de bataille : épée, arc et flèches, chevaux, arbalète, bombes, pistolet laser et bien plus encore !

Des défis épiques - Relevez les niveaux de défi très difficiles et faites votre chemin jusqu'au sommet du classement !

La version Nintendo Switch inclut à la fois le Knight Squad original ainsi que tous les modes de jeu et les personnages du DLC Extra Chivalous. Elle sera disponible en achat numérique uniquement sur la boutique Nintendo eShop au prix de 14,99 € le 5 juin. Les joueurs enthousiastes peuvent acheter le jeu en avant-première dès aujourd'hui à un prix réduit !