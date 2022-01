Kitsune Tails : Un nouveau plateformer avec la voix officielle de 2B de NieR Automata bientôt sur Nintendo Switch ?

Présenté comme un jeu de plateformes mettant en avant une esthétique old school ainsi qu'un scénario axé sur la mythologie Japonaise, Kitsune Tails s'apprête à débarquer sur Nintendo Switch et consoles concurrentes via un financement participatif. Si nous attendrons d'en voire davantage avant de nous faire un premier avis sur le titre, nous savons déjà que Kitsune Games a prévu du lourd vocalement parlant grâce à son partenariat avec MidBoss.

Au casting vocal du jeu, nous pourrons ainsi retrouver Kira Buckland qui a donné sa voix à 2B, protagoniste emblématique de NieR : Automata, Falke de Street Fighter V et Jolynne Cujoh de JoJo's Bizarre Adventure : Stone Ocean's. Elle incarnera Yuzu, protagoniste mi-renard aux cheveux violets. Le casting comprend également des acteurs ayant participé à Genshin Impact, Ratchet and Clank : Rift Apart, Pokemon Masters, etc.

La campagne de financement étant attendue pour le deuxième trimestre de l'année 2022, nous vous laissons découvrir le premier trailer du jeu ci-dessous.