Kitaria Fables 2 annoncé sur Nintendo Switch 2

PQube a dévoilé que l'univers de Kitaria Fables s'étendra très prochainement avec l'annonce officielle de Kitaria Fables 2. Attendu sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents à une date encore indéterminée, nous vous laissons découvrir le trailer dédié ci-dessous.

À propos de Kitaria Fables 2

Au-delà de l’immensité de l’Océan Infini se trouve la péninsule d’Arkadera, une région lointaine qui marquait autrefois la frontière occidentale de l’Empire. Au fil des ans, alors que la présence de l’Empire s’estompait, les avant-postes qui protégeaient autrefois les habitants d’Arkadera ont été progressivement reconquis par la nature, ne laissant derrière eux qu’une petite communauté venue se réfugier dans le havre fortifié de Whitewall Town.

Désireux de prouver leurs compétences sur le terrain, Alice Skylar, ambitieuse « éclaireuse » de l’Armée royale, et Dusty Tuftkin, courageux guide local, rejoignent l’équipe d’expédition de l’Académie royale dans sa mission visant à rouvrir la légendaire maison de messagerie de Whitewall Town, à explorer la vaste péninsule et à restaurer les avant-postes tombés dans l’oubli depuis longtemps.

Mais alors que l’expédition s’enfonce plus loin vers le nord, des rumeurs concernant un personnage mystérieux vivant au cœur de la nature sauvage commencent lentement à faire surface…

Caractéristiques principales