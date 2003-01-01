Kitaria Fables 2 annoncé sur Nintendo Switch 2
PQube a dévoilé que l'univers de Kitaria Fables s'étendra très prochainement avec l'annonce officielle de Kitaria Fables 2. Attendu sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents à une date encore indéterminée, nous vous laissons découvrir le trailer dédié ci-dessous.
À propos de Kitaria Fables 2
Au-delà de l’immensité de l’Océan Infini se trouve la péninsule d’Arkadera, une région lointaine qui marquait autrefois la frontière occidentale de l’Empire. Au fil des ans, alors que la présence de l’Empire s’estompait, les avant-postes qui protégeaient autrefois les habitants d’Arkadera ont été progressivement reconquis par la nature, ne laissant derrière eux qu’une petite communauté venue se réfugier dans le havre fortifié de Whitewall Town.
Désireux de prouver leurs compétences sur le terrain, Alice Skylar, ambitieuse « éclaireuse » de l’Armée royale, et Dusty Tuftkin, courageux guide local, rejoignent l’équipe d’expédition de l’Académie royale dans sa mission visant à rouvrir la légendaire maison de messagerie de Whitewall Town, à explorer la vaste péninsule et à restaurer les avant-postes tombés dans l’oubli depuis longtemps.
Mais alors que l’expédition s’enfonce plus loin vers le nord, des rumeurs concernant un personnage mystérieux vivant au cœur de la nature sauvage commencent lentement à faire surface…
Caractéristiques principales
- Au cœur de la nature sauvage – Explorez les terres inexplorées d’Arkadera et réparez les avant-postes disséminés à travers ses profondes forêts, ses marais boueux, ses hautes terres escarpées et ses montagnes enneigées.
- De nouveaux héros émergent – Incarnez Alice Skylar, « Pathfinder » de l’Armée Royale, ainsi que Dusty Tuftkin, un guide local enthousiaste. Chacun possède son propre style de jeu, un arbre de compétences à développer et une histoire à découvrir.
- Affaires officielles – Aidez l’équipe d’expédition de l’Académie Royale tout en apprenant à connaître vos voisins. Accomplissez des quêtes secondaires amusantes et partez à la recherche de colonies isolées pour obtenir de rares récompenses.
- Sorts et épées – Collectez et dépensez des points de compétence pour débloquer de puissantes attaques spéciales et des sorts élémentaires. Libérez tout le potentiel d’Alice et de Dusty grâce à des capacités ultimes dévastatrices.
- L’art de fabriquer – Récoltez des matériaux précieux dans la nature et rendez visite aux artisans talentueux de Whitewall pour créer et améliorer votre équipement, préparer des potions ou concocter de délicieux plats.
- La vie simple – Aidez Tante Kiki à restaurer sa ferme délabrée pour lui redonner sa splendeur d’antan. Recherchez des graines rares, cultivez des récoltes nutritives et développez vos installations pour en tirer profit.
- Jouer ensemble – Recrutez un ami en coopération locale ou en ligne et parcourez toute l’histoire avec les deux héros en même temps. Travaillez en équipe pour surmonter les défis les plus difficiles !